طالبان تمنع النساء من زيارة الأضرحة الشيعية في كابول

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ فرضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان حظرًا جديدًا يمنع النساء من دخول "مزار شریف"في كابول، وهو موقع مقدس يُنسب إلى الإمام علي (عليه السلام).

أعلن المركز الثقافي لضريح سخي يوم الأحد (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) أن الوزارة أصدرت هذا الحظر.

ويجري مسؤولو الضريح حاليًا محادثات مع السلطات لرفع الحظر وإعادة دخول النساء. وتزعم الوزارة، بحسب التقارير، أن "عبادة غير الله" تُمارس في الضريح، وأن النساء يزرنه دون حجاب.

ردًا على ذلك، أكد المركز الثقافي أن "مزار شریف" مكان روحي مقدس لدى الناس في جميع أنحاء أفغانستان، وأن الأحكام الإسلامية تُطبق فيه دائمًا.

واقترح المركز أن ترسل الوزارة مراقبين يوميًا إلى بوابات الدخول للتحقق من الوضع شخصيًا.

وحذّر المركز في بيانه قائلاً: "يجب ألا نغفل دور المنافقين والانتهازيين الذين ينشرون أخبارًا كاذبة ويبالغون في تضخيم القضايا بهدف إثارة الخلاف بين الشعب والحكومة. على السلطات معاينة الموقع شخصيًا قبل اتخاذ أي قرار ومعالجة أي مشاكل حقيقية، بدلًا من فرض حظر شامل على النساء، وهو ليس حلًا مناسبًا".