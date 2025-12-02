استشهاد المنفذين..طعن ثلاثة إسرائيليين في عمليتين بالضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصيب 3 إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في عطيرت في قضاء رام الله، كما أفادت القناة 15 عن مصادر بأن المصابين جنديان من لواء المظليين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "المنفذ حاول طعن جنود قرب عطيرت مما أدى إلى تحييده على الفور".

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن قوات من الكتيبة 202 بجيش الاحتلال قامت الثلاثاء بقتل الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية.

وأضافت أن "قوات الجيش قتلت منفذ عملية الدهس التي وقعت قرب الخليل وأدت إلى إصابة مجندة".

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الفتى مهند الزغير 17 عاما برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل فجر اليوم".

وكانت مجندة إسرائيلية أصيبت مساء الاثنين في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان سابق إن عملية الدهس وقعت عند "مفترق يهودا" بمنطقة الخليل، وأشار إلى أن المجندة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش حينها أن جنوده أطلقوا النار على منفذ العملية ورصدوا إصابته قبل أن ينطلقوا لملاحقته وإجراء عملية تمشيط واسعة.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت على الفور مدينة الخليل، حيث دهمت محيط مستشفيات الأهلي والميزان والمحتسب والهلال الأحمر التخصصي.

