شيعة جورجيا يقيمون مجلس عزاء استشهاد السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في مارنئولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أحيا المسلمون من محبّي اهل البيت(ع) في جورجيا ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام، وذلك في جامع الامام علي، بمنطقة مارنئولي التي تعد المدينة الروحية لشيعة اهل البيت.

واستهلّ الحفل بكلمة ألقاها إمام جمعة مارنئولي، السيد مير إسماعیل أسدوف، تطرّق فيها إلى المقامات العلوية والفضائل الروحية التي امتازت بها السيدة الزهراء عليها السلام، مبيّناً دورها الرسالي في ترسيخ القيم الإسلامية، ومؤكداً أنّ سيرتها العطرة ما تزال منارةً مضيئة تهتدي بها الأجيال.

تلا ذلك فقرة عزائية قدّمها مدّاح أهل البيت عليهم السلام، رضا جعفري، حيث صدح بصوته بمراثٍ وقصائد جسّدت حجم المصاب الذي حلّ بالأمة الإسلامية باستشهاد بضعة المصطفى صلى الله عليه واله، مما أضفى على المجلس طابعاً روحانياً عميقاً.

واختُتمت المراسم بإقامة مائدة إحسان على نيّة الثواب للسيدة الزهراء عليها السلام، في أجواء من التضامن والإخاء بين المشاركين.

