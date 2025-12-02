العتبة العلويّة تصادق على فعاليات أسبوع العفاف الكبير السنوي في 13 محافظة عراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مع اقتراب ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، صادقت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة في اجتماعها مع اللجنة المشرفة على فعاليات أسبوع العفاف السنوي الكبير، الذي سيستمرّ بتقديم برنامجه المنوَّع على مدى أسبوع كامل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام المعنية.

وقال رئيس مركز نَظْم الخادم وسام إسكندر للمركز الخبري : "يتضمّن أسبوع العفاف إقامة التكليف وفعالية عباءتي ، إضافة إلى مجموعة من البرامج النسوية والأنشطة الخاصّة بالأطفال ، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية ".

وأضاف: "ستُنظَّم فعاليات الأسبوع في النجف الأشرف وفي عدد من المحافظات العراقية، ضمن جهود العتبة العلوية لتعزيز قيم العفاف والالتزام الأخلاقي، واستذكار سيرة سيدة نساء العالمين (عليها السلام) بما يتناسب مع قدسية المناسبة وأهدافها الاجتماعية".

يُذكَرُ أنَّ أسبوعَ العفاف السنويّ الذي تقيمُهُ العتبة العلويّة المقدّسة يقدّم مجموعة منوَّعة من الفعاليات، منها مهرجان التكليف ومهرجان عباءتي، ومشروع إرشاد الزائرات، ومسيرة خدام أمير المؤمنين (عليه السلام)، بالإضافة إلى محافل قرآنية وثقافية وبرامج نسوية وبرامج خاصّة بالأطفال.

....................

انتهى / 323