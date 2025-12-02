العتبة الحسينية تواصل العمل في صحن العقيلة زينب (ع) لخدمة الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أجرى نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد محمد حسن بحر العلوم، زيارة ميدانية إلى مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، لمتابعة تقدم الأعمال والاطلاع على ما تحقق من مراحل الإنجاز ومراجعة المراحل التي ما تزال قيد التنفيذ.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة في حديثه لـ(الموقع الرسمي)، إنه "كانت لنا زيارة ميدانية لقسم مشاريع توسعة صحن الإمام الحسين (عليه السلام)، أحد الأقسام الحيوية في العتبة الحسينية المقدسة، المسؤول عن توسعة وبناء الأروقة المحيطة بمرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، بما يخدم الزائرين ويعزز إحياء مراسيم الزيارات المليونية والخاصة”.

وبين أن "الأعمال التي يقدمها العاملون ستبقى في ميزان حسناتهم، وأن الجهود التي تبذل اليوم تمثل ومضات نور امتدادا لجهود الأجيال في خدمة أهل البيت (عليهم السلام) وإقامة المشاريع الضخمة الداعمة للدين والمذهب على مر العصور".

وأشاد نائب الامين العام، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون والقائمون على مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، مؤكدا أن "هذا الصحن يعد جزءا من المشاريع العملاقة التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة لخدمة الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه".

وأوضح أن “مبدأ أهل البيت (عليهم السلام) يقوم على الصلاة والدين والمذهب، والتمسك بتعاليم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)،” مشيرا إلى "أهمية تقديم الخدمة المعنوية، وغرس طاعة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتعليم علوم أهل البيت (عليهم السلام)".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، من خلال تطبيق توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تنفذ عددا من المشاريع الكبيرة والمتنوعة داخل محافظة كربلاء وخارجها.

