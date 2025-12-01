رجل دين شيعي هندي: على المسلمين أن يأخذوا عملية تسجيل الناخبين على محمل الجد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وجه مولانا سيد كلبه جواد نقفي، الأمين العام لمجلس علماء الهند، نداءً عاجلاً إلى جميع المسلمين لإتمام عملية التسجيل المنهجي للناخبين (SIR) بجدية تامة ودون أي إهمال.

وأكد على أهمية التصويت في النظام الديمقراطي. لذلك، يجب على كل فرد ملء استمارة التسجيل المنهجي وتقديمها إلى مسؤول الدائرة الانتخابية (BLO) التابع له دون تأخير.

وأوضح مولانا أنه على من لم يستلم الاستمارة بعدُ الحصول عليها فورًا من مسؤول الدائرة الانتخابية التابع له.

وحذّر من أن أي إهمال بسيط في عملية التسجيل المنهجي للناخبين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا يجب على كل فرد تحمل مسؤوليته.

وأضاف أن لجنة الانتخابات مددت آخر موعد لتقديم استمارة التسجيل المنهجي للناخبين إلى 11 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن هذه الفترة لا تزال غير كافية، وينبغي تمديدها.

وحث مولانا كلبه جواد أولئك الذين لم يقدموا استماراتهم بعد على القيام بذلك على الفور حتى تظل أسماؤهم مدرجة في قائمة الناخبين.