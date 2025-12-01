الهند؛ جماعات هندوسية تعترض على بيع منزل لعائلة مسلمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تحتجّ المنظمات الهندوسية بشدة على بيع منزل لعائلة مسلمة في ميروت بولاية أوتار براديش، مما يُسلّط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تفاقم الاستقطاب في البلاد.

ويُعدّ هذا الاحتجاج المناهض للمسلمين جزءًا من التهميش الممنهج للمجتمع في جميع أنحاء البلاد منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) السلطة في المركز عام ٢٠١٤. بِيعَ منزل في ثابار ناجار إلى سعيد أحمد، رجل أعمال مسلم، على الرغم من احتجاجات الجماعات الهندوسية المحلية.

وقد أُنجزت عملية البيع، التي وردت تقارير عن قيمتها ١.٥٠ كرور روبية، وانتقلت العائلة إلى المنزل قبل يومين. يوم الجمعة، اعتصم متظاهرون، من بينهم أعضاء في منظمات هندوسية، أمام مركز الشرطة، مُرددين ترنيمة "هانومان تشاليسا"، وهي ترنيمة هندوسية، مطالبين بإلغاء البيع.

وزعموا أن البيع سيؤدي إلى هجرة الهندوس من المنطقة، وفقًا لما ذكرته تقارير وردت إلى هنا يوم السبت.

وتعرض سعيد أحمد، الذي اشترى المنزل، لضغوط للمثول أمام مركز الشرطة. أفادت التقارير أنه أُغمي عليه في الطريق ونُقل إلى المستشفى. وقالت زوجته، أفسانا، إنه كان يتلقى مكالمات متكررة من مركز الشرطة، مما سبب له ضيقًا شديدًا. وورد أن أفرادًا من مجتمع السيخ المحليين عرضوا شراء المنزل، لكن البائع، نارش كالرا، حسم أمر البيع لسعيد.