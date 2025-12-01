300 شخص من 12 دولة يشاركون في المؤتمر الخامس لنشطاء الأربعين الثقافيين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــأعلن مسؤول أن نحو 300 ناشط ثقافي من 12 دولة سيشاركون في المؤتمر الخامس لناشطي الأربعين الثقافيين، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر. أدلى حجة الإسلام أحمد سياحي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بهذه التصريحات خلال اجتماع عُقد في مدينة قم المقدسة، حيث تم استعراض أحدث البرامج والإجراءات المتعلقة بالحدث القادم. وأضاف أنه تمت دعوة ضيوف من العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا وباكستان وأفغانستان وعدد من الدول الأفريقية لحضور هذا المؤتمر. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في هذا البرنامج الدولي ضيوف من مختلف التخصصات من جميع الجنسيات "حتى نتمكن من الاستفادة بشكل أكبر من قدرات ناشطي الأربعين". كما قدم حجة الإسلام سياحي تقريرًا عن زيارته الأخيرة للعراق ونتائج وموافقات الاجتماعات مع الجانب العراقي. وتحدث في الاجتماع أيضا حجة الإسلام حامد أحمدي، رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية في مقر الأربعين المركزي، مشيرا إلى أن الضيوف البالغ عددهم 300 والذين سيشاركون في المؤتمر هم من نشطاء الأربعين الثقافيين والدعويين والبحثيين والإعلاميين والفضاء الإلكتروني.

كما صرّح بحضور 200 ناشط ثقافي من مختلف محافظات البلاد. وأضاف المسؤول أن التخطيط والتنسيق الثقافي النهائي لمسيرة الأربعين في العام المقبل سيُعقد خلال المؤتمر. وأكد على ضرورة التخطيط الدقيق وفي الوقت المناسب لعقد هذا المؤتمر على أكمل وجه وفعالية. كما قدّم مسؤولون من مختلف الإدارات في هذا الاجتماع تقريرًا عن إجراءات إداراتهم لعقد المؤتمر، وقُدّمت اقتراحات لعقده بفعالية أكبر وتحسين هيكل اللجان. سيُعقد المؤتمر الدولي الخامس لناشطي الأربعين الثقافيين في مدينة مشهد المقدسة، شمال شرق إيران، في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025. الأربعين مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون الشيعة في اليوم الأربعين بعد يوم عاشوراء، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والإمام الثالث لدى الشيعة. وهو أحد أكبر مواسم الحج السنوية في العالم، حيث يسير ملايين المسلمين الشيعة إلى كربلاء من مختلف مدن العراق والدول المجاورة.