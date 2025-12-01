  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أميركا الوسطى والجنوبية

مسؤولون في ميشيغان يدينون الأعمال المعادية للإسلام في ديربورن

1 ديسمبر 2025 - 17:04
رمز الخبر: 1756445
مسؤولون في ميشيغان يدينون الأعمال المعادية للإسلام في ديربورن

أدان مسؤولون محليون ومسؤولون حكوميون في ولاية ميشيغان، في اجتماع مشترك، الاستفزازات المعادية للإسلام في ديربورن ومحاولة حرق القرآن الكريم، مؤكدين على الدعم الكامل للمجتمع المتنوع والمتماسك في المدينة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد مؤتمرٌ واسع النطاق في ديربورن وسط موجةٍ من خطابات الكراهية والاستفزازات الدينية التي تستهدف الجالية المسلمة، بمشاركة كبار مسؤولي ولاية ميشيغان، بمن فيهم نائب الحاكم غارلين جيلكريست، ووزيرة الخارجية جوسلين بنسون، وعضوة الكونغرس رشيدة طليب، ورئيس البلدية عبد الله حمود.

وخلال الاجتماع، أكد المسؤولون أن المتظاهرين المناهضين للإسلام قدموا من خارج الولاية، وأن آراءهم لا جذور لها في مجتمع ديربورن الآمن ومتعدد الثقافات. بعد أشهر من الهجمات الإلكترونية التي تُصوّر ديربورن على أنها "مستعمرة إسلامية"، دعا مرشحٌ جمهوري إلى حملةٍ ضد "تطبيق الشريعة الإسلامية"، ولكن بعد لقائه بمسلمين محليين، اضطر إلى التراجع والاعتذار.

ومع ذلك، عقدت مجموعةٌ من النشطاء المناهضين للإسلام، بقيادة شخصيةٍ متطرفةٍ من فلوريدا، تجمعًا بعنوان "أمريكيون ضد الأسلمة"، أسفرت خلاله محاولة حرق القرآن الكريم عن مواجهةٍ وجيزة مع السكان، مما استدعى تدخل الشرطة.

تعليقك

You are replying to: .
captcha