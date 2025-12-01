حرس الثورة الإسلامية: ضبط سفينة تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد حيدر هنريان مجرد في حديث للصحفيين: في إطار حماية وصيانة وتأمين الحدود المائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و خاصة في الخليج الفارسي وبفضل المراقبة والإشراف الذي نقوم به في المنطقة، تم ضبط سفينة مخالفة تحمل وقود النفط والغاز المهرب (البنزين) تحمل علم سوازيلاند.

وذكر أن هذه السفينة كانت تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرب من إيران، والتي أعيدت إلى البلاد بأمر قضائي، ويجري تفريغها وتسليمها إلى شركة بوشهر لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية.

وأضاف قائد المنطقة الثانية للبحرية في حرس الثورة الإسلامية: "تم اعتقال 13 بحاراً من هذه السفينة".

وأكد العميد هنريان مجرد: وفقًا للتقرير الوارد، كان على متن السفينة 13 فردًا من طاقم هذه السفينة، وهم مواطنون من الهند وإحدى الدول المجاورة.

......

انتهى/278