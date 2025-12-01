  1. الرئيسية
وزير الطاقة: إيران أصبحت ورشة كبرى لتطوير الطاقة المتجددة

1 ديسمبر 2025 - 13:55
رمز الخبر: 1756283
قال وزير الطاقة الإيراني، إن جميع أنحاء البلاد أصبحت بمثابة ورشة كبيرة لتطوير محطات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مشاريع هامة تُنفذ في مختلف أنحاء البلاد في مجالات المياه والكهرباء وشبكات النقل وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، خلال مراسم افتتاح محطة شمسية بقدرة 445 ميغاواط، أنه إلى جانب تشغيل هذه المحطة، تم اليوم أيضاً البدء بتنفيذ محطة شمسية جديدة بقدرة 177 ميغاواط.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع بلغ 18.5 ألف مليار تومان.

وأشار علي آبادي إلى أن محطات الطاقة الشمسية بقدرة 445 ميغاواط التي تم تشغيلها اليوم، تم إنشاؤها باستثمار قدره 13.3 ألف مليار تومان، في 15 محافظة و76 موقعاً، ما رفع إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في البلاد إلى أكثر من 3100 ميغاواط، معرباً عن أمله بأن يتم قريباً تجاوز حدود 5000 ميغاواط.
