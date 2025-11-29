آية الله الحافظ رياض النجفي: إن السیدة فاطمة الزهراء (ع) نور هادي للنساء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في كلمته التي ألقاها في حوزة جمعية المنتظر في موديل تاون (لاهور)، قال رئيس جمعية وفاق المدارس الشيعية الباكستانية، آية الله السيد حافظ رياض حسين النجفي: "إنّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) ابنة النبي الحبيب، هي أشرف وأكرم امرأة في العالم. كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقف احترامًا لها كلما دخلت. واستمرّ نسب النبي محمد (ص) المبارك من خلالها. وقد رُزق ابناها الإمام الحسن والإمام الحسين (عليهما السلام) بسيدة شباب أهل الجنة، وفاطمة الزهراء (عليها السلام) سيدة نساء أهل الجنة، وقدوة حسنة ومرشدة لجميع النساء."

وأضاف: "هناك اختلاف بين المذهبين الشيعي والسني في عدد بنات النبي (ص). ولكن أقول: مهما ذُكر من البنات، فلا ينبغي أن يُصبح هذا الأمر مشكلة. المهم هو:

من هو مصدر الفضل والشرف الحقيقي؟ من يُجلب البركة بذكره؟ بمن استمرّ نسل آل النبي؟ من كان أبناؤه قادة شباب الجنة؟ من هو نور الهدى للنساء؟ من هي سيدة نساء الجنة؟ وأضاف: وكذلك زوجات النبي (ص). مهما كثرن، يكفي أن ننظر من بينهن أطهرهن وأعظمهن. وأضاف آية الله النجفي: "بعد أن نزلت سورة الكوثر وعُلّقت آياتها داخل الكعبة، أُزيلت جميع أشعار الجاهلية الشهيرة التي كانت تُعرض هناك. وهذا يدل على عظمة القرآن التي لا تُضاهى، فلا شيء يُضاهيه. وقد اعترف شعراء ذلك العصر بأنفسهم: "هذا ليس كلام بشر". وتابع: "لقد منح الإسلام المرأة والوالدين مكانةً رفيعةً، حتى أن كل من يفهم معاني القرآن الكريم حق الفهم يُدهش. وبفضل قوة القرآن الكريم وجماله، لا يزال الناس يعتنقون الإسلام حتى اليوم".