عالم دين شيعي: حماية حقوق المرأة مطلب أساسي في حياة فاطمة (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بمناسبة أيام الحداد على السيدة فاطمة (عليها السلام)، نظمت جمعية أنجمان الشريعة في جامو وكشمير تجمعات عزاء في إمامبارا بودغام المركزي، وإمامبارا ياجيبورا ماغام، وشوليبورا بودغام. حضر هذه التجمعات آلاف المصلين. خلال الجلسات، ألقى رواة منتسبو الجمعية مراسيم رثاء. ألقى رئيس جمعية أنجمان الشريعة، حجة الإسلام السيد حسن الموسوي الصفوي، كلمة في التجمعات. في إمامبارا بودغام المركزي، تحدث بالتفصيل عن جوانب مختلفة من الحياة الطاهرة، وعظمة، ومكانة أميرة العالمين، حضرة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

أشاد السيد آغا سيد حسن بتقواها وكرمها وحبها لله ومعرفتها الروحية وحرصها العميق على الدين والمجتمع، واصفًا إياها بالقدوة الحسنة. وأكد بوضوح أن السبيل الوحيد لبناء مجتمع إسلامي سليم هو الاقتداء بشخصية فاطمة الزهراء (عليها السلام) سيدة نساء العالمين. وأضاف أنه بتذكير الناس بحياة فاطمة (عليها السلام) ومكانتها الرفيعة، يُمكننا بسهولة إزالة العادات الاجتماعية الخاطئة والآداب السيئة من المجتمع. وأكد أن السيدة فاطمة (عليها السلام) هي أعظم المدافعين عن واجبات المرأة وحقوقها، وقد واجهت ظروفًا بالغة الصعوبة لحماية حقوقها التي منحها الإسلام واستعادتها. وإن تكريم السيدة فاطمة (عليها السلام) وتقديسها، ابنة نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) الحبيبة وسيدة نساء العالمين، له مطلب بالغ الأهمية منا:

علينا أن نحمي حقوق المرأة ولا نتردد أو نشك أبدًا عندما يتعلق الأمر بالوفاء بتلك الحقوق.