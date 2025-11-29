40 قتيلا وجريحا بينهم أطفال ونساء في العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ارتفع عدد القتلى السوريين إثر العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف العاصمة السورية دمشق، أمس الجمعة، ( 28 تشرين الثاني 2025 )، إلى 20 قتيلا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 20 جريحاً بعضهم في حالة خطرة.

واندلعت اشتباكات عنيفة أمس الجمعة في بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، في أكبر عملية عسكرية لجيش العدو منذ سنوات، وذلك بين أبناء المنطقة وقوات إسرائيلية التي حاولت اقتحام البلدة وتنفيذ حملة اعتقالات، وترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي وجوي، وتسبب القصف “الإسرائيلي” بانهيار منزل.

وكانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية بعد أن أطاحت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

..................

انتهى / 232