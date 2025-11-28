العتبة الكاظمية المقدسة تنفذ مشاريع استراتيجية عملاقة خدمة للزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عجلة اعمار لا تهدأ وضجيج مكائن وآليات ومعدات تعمل ليلا ونهارا داخل العتبة الكاظمية المقدسة وفي محيطها وبعيدا عنها، ضمن عمليات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي تصب جميعها في تقديم افضل الخدمات لملايين الزائرين العراقيين والعرب والاجانب الذي يزورون المرقدين الشريفين، ومنها صحون جديدة ومجاميع صحية وبنى تحتية ومرآئب متعددة الطبقات لاستيعاب الاف السيارات وابرزها مدن زائرين على الطريق الرابط بين المدينتين المقدستين الكاظمية وسامراء، ناهيك عن المشاريع الساندة والداعمة لعدد من المؤسسات الحكومية.

وكشف مدير شعبة التخطيط والمتابعة في القسم الهندسي بالعتبة الكاظمية المقدسة المهندس "فؤاد عبد جودي" في حديث مع وكالة نون الخبرية ان" هناك مشاريع خارجية ارتأت الامانة العامة للعتبة تتضمن انشاء (11) مدينة للزائرين موزعة على طول الطريق الممتد بين مدينتي الكاظمية وسامراء المقدستين، وقام القسم بتنظيم الكشوفات واعداد المخططات والتصاميم لهذه المدن التي ستقدم الخدمة لزائري الائمة الاطهار موسى بن جعفر، ومحمـد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والسيد محمـد (عليهم السلام)، ومنها مدينة في مدخل العاصمة بغداد في الكاظمية، ومدينة في مدخل قضاء الدجيل، وثالثة في مدخل قضاء بلد، وفي مدخل مدينة سامراء، وفي مواقع اخرى على الطريق"، مشددا على ان" ثلاثة من المدن على وشك المباشرة بالعمل بها، وفي السنوات المقبلة سيتم تنفيذ مشاريع باقي المدن".

صحون داخلية

واضاف ان "العتبة الكاظمية المقدسة وامينها العام وقسم المشاريع الهندسية والاستراتيجية دأبت على تنفيذ مشاريع عدة تصب في خدمة زائري الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عليهما السلام)، وتوفير احتياجات الزائر وتذليل الصعوبات عليه، ومنها مشاريع تنفذ ضمن الخطة الاستثمارية باقرار من وزارة التخطيط وتمويل من وزارة المالية، ومشاريع اخرى تمولها الامانة العامة للعتبة الكاظمية، ومن المشاريع المهمة هي مشاريع التوسعة بانشاء ثلاث من الصحون في داخل العتبة الكاظمية يصل مجموع مساحاتها الى (54) الف و(482) متر مربع، موزعة على صحن "أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء" الذي افتتح للزائرين والبالغ مساحته (19) الف و(294) متر مربع، وصحن الامام الصادق (عليه السلام) ومساحته تبلغ (11) الف و(774) متر مربع والواصل الى مرحلة الاكساء والبنى التحتية، وصحن الامام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ومساحته (23) الف و(414) متر مربع، وجميع تلك الصحون الغرض منها زيادة الطاقة الاستيعابية للزائرين خلال الزيارات المليونية والايام الاعتيادية الى اضعاف ما يتسع له صحن العتبة الكاظمية المقدسة حاليا، التي تحث الخطى لزيادة استملاكات الاراضي لتنفيذ مشاريع الخدمة للزائرين، مع ما تعانيه من قلة الموارد المالية والتخصيصات بسبب الضروف التي مر بها البلد في السنوات السابقة"، مبينا ان" جهود كبيرة بذلها منتسبي القسم بجميع تخصصاتهم الهندسية والفنية والمعمارية وشعبة الدراسات والتصاميم تظافرت جميعها لانشاء بنى تحتية لهذه الصحون وتشمل تأسيسات شبكات الماء والكهرباء والمجاري، كما اضيفت مجاميع صحية في كل صحن".

مشاريع خارجية

واوضح ان" العتبة الكاظمية لديها مشاريع خارجية خدمية واستثمارية تتمثل في تشييد (3) مرآئب كبيرة متعددة الطبقات لوقوف سيارات الزائرين فيها مجموعة من الخدمات للزائرين مثل المجاميع الصحية داخل المرائب، ودار ضيافة، ومطعم لتقديم الوجبات للزائرين الكرام، ومحال تجارية متنوعة، وتوزعت بواقع مرآب يطل على شارع المحيط هو قيد الانشاء الآن وقد وصلت نسب الانجاز فيه الى (30) بالمئة، ومرآب مقابل ساحة الجواد على محور باب المراد، والثالث على محور ساحة الحكيم، سيتم المباشرة بتنفيذهن قريبا"، مؤكدا ان" كل مرآب مكون من (8) طبقات، كما نعمل على تنفيذ مشروع محطة لتصفية المياه قرب النهر في شارع المحيط مقابل صحن "امير المؤمنين وفاطمة الزهراء" تصل طاقتها الى (500) متر مكعب من الماء الصافي لتلبية احتياجات الزائرين الكرام في الزيارة المليونية"، مبينا ان" العتبة الكاظمية تقدم دعم واسناد لجهات حكومية مثل الدعم المقدم لدوائر بلدية وكهرباء الكاظمية، وتذليل الصعوبات امام العمل والجهود الكبيرة التي تنجزها في المدينة والتي تستحق الشكر والاشادة".

