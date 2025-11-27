مشاركة أكثر من 2500 متسابق ومتسابقة في مهرجان "مشكاة"الوطني للقرآن الكريم في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "مشكاة" القرآنية في إیران أن مهلة التسجيل في النسخة الأولى من مهرجان "مشكاة" الوطني للقرآن قد انتهت، قائلاً: "قام أكثر من 2500 شخص بتسجيل أسمائهم، وكان من بينهم متقدمون من دول أخرى أيضاً".

وأشار إلى ذلك، حجة الإسلام والمسلمين "الشيخ مجتبى محمدي"، المدير التنفيذي لمؤسسة "مشكاة" القرآنية، في حديث لوكالة "إكنا" للأنباء القرآنية الدولية، مشيراً إلى انتهاء مهلة التسجيل في الدورة الأولى من مهرجان "مشكاة" الوطني لحفظ القرآن الكريم كاملاً ومفاهيمه الإلهية.

وقال: "إن التسجيل في هذا الحدث القرآني انتهى يوم السبت الماضي 22 نوفمبر الجاري، بعد عدة أسابيع من الإعلان، وفي النهاية أعلن أكثر من 2500 متسابق ومتسابقة استعدادهم للمشاركة."

وأضاف: "إن هذه الدورة من المهرجان ليست مقتصرة فقط على المشاركين المحليين، بل شهدنا هذا العام مشاركة حفاظ ومحبّي القرآن الكريم من عدة دول منها جنوب أفريقيا، وأفغانستان، وباكستان، وطاجيكستان، والعراق، وسوريا ونيجيريا، مما يدلّ على أن مهرجان "مشكاة" القرآني قد أصبح حدثاً دولياً."

وأردف موضحاً: "حسب التخطيط المسبق، سيُعقد الامتحان الكتابي لفئتي السيدات والرجال في 11 ديسمبر 2025، بشكل إلكتروني، وسيشارك المتسابقون في بيئة معيارية وتحت إشراف دقيق في امتحان المفاهيم الإلهية وحفظ القرآن الكريم كاملاً."

واستطرد الشيخ محمدي قائلاً: "إن هذا المهرجان، بعد تجربة مؤسسة مشكاة الناجحة في الدورات الوطنية، تمّ تصميمه بهدف اتخاذ خطوة جديدة في سبيل تحقيق مطلب سماحة قائد الثورة الإسلامية الايرانية بشأن إعداد 10 ملايين حافظ للقرآن الكريم، كما أن الإقبال الواسع من المشاركين في الأسابيع الماضية يؤكد أن حركة حفظ وفهم القرآن في البلاد نشطة ومتنامية."

.....................

انتهى / 323