العتبة العباسية المقدسة تواصل إحياء مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ یواصل قسم الخطابة الحسينية في العتبة العباسية المقدسة إقامة مجالس العزاء إحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفق الرواية الثالثة في الصحن الشريف.

شهد المجلس حضورًا لفيف من خدام العتبة المقدسة وجمع من الزائرين المعزين، في جوٍّ من الحزن والأسى على فاجعة سيدة نساء العالمين (عليها السلام).

وتضمن المجلس محاضرة للشيخ نور الدين الوائلي، تحدث فيها عن حياة السيدة فاطمة (عليها السلام) ومواقفها وتضحياتها في سبيل الرسالة المحمدية، مع إلقاء بعض المراثي.

قال الوائلي: "تستمر المجالس لليلة الثالثة على التوالي، وقد ركّزت هذه الليلة على معرفة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) من خلال أحاديث وروايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام)".

يحرص قسم الخطابة للوعظ الحسيني على إقامة مجالس العزاء لإحياء ذكرى أهل البيت (عليهم السلام) ونشر معارفهم وفضائلهم.