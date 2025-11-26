برعاية المجمع العالمي لمحبي أهل البيت(ع) بلبنان..برنامج تدريبي شامل في الذكاء الاصطناعي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية المجمع العالمي لمحبي أهل البيت (ع) في لبنان، أطلقت الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون برنامجها التدريبي الشامل في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 33 متدرّبة من مختلف الاختصاصات والمناطق، في أجواء مفعمة بالحماسة العلمية والرغبة الجادّة في مواكبة التحوّل الرقمي.

شهد الافتتاح حضور مدير المجمع العالمي لمحبي أهل البيت (ع) في لبنان، سماحة الشيخ محسن النخعي، الذي ألقى كلمة افتتاحية مؤثرة ركّز فيها على أهمية الذكاء الاصطناعي في هذا العصر، معتبرًا أنّه إحدى ساحات المواجهة الحضارية الكبرى، وأحد مفاتيح القوة المعرفية التي يجب على الشباب امتلاكها.

وأشار سماحته في كلمته إلى توجيهات سماحة السيد القائد الخامنئي (دام ظله) حول ضرورة أن يكون الشباب في قلب هذا التحوّل العلمي، وأن يتسلّحوا بالمهارات الرقمية الحديثة، معتبرًا أنّ الاستثمار في الوعي التقني هو واجب ثقافي وأخلاقي في زمن تتسارع فيه التطورات التكنولوجية.

كما تشرّف الافتتاح بحضور الأستاذ الحوزوي سماحة الشيخ خدايار ناصري، في لفتةٍ تعكس الاهتمام الكبير بالمبادرات العلمية والتنموية.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج يوم الثلاثاء 25/11/2025 مع المدربة غادة الصيلمي، التي افتتحت سلسلة المحاور الأساسية وفق الآتي:

مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

هندسة التعامل مع الذكاء الاصطناعي (Prompt Engineering)

كتابة البرومبت الصحيح

ويستكمل البرنامج تدريباته على مدى الأيام التالية بإشراف نخبة من المدربات المتخصصات:

الأربعاء والخميس 26 و27 / 11 / 2025 – مع المدربة فرح سرور

صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

صناعة الإعلانات الذكية

صناعة الشخصيات الرقمية

تثبيت وتحريك الشخصيات

الرسوم المتحركة

صناعة الأصوات

صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي

الجمعة 28/11/2025 – مع المدربة جنان ياسين

صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي (مستوى متقدم)

الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب

السبت 29/11/2025 – مع المهندسة بتول سلامة

مشاريع التخرّج التطبيقية في الذكاء الاصطناعي

وتقام الدورة يوميًا من الساعة 2:00 حتى الساعة 5:00، ولمدة ستة أيام متواصلة، في مساحة تدريبية تُعنى بتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في الواقع العملي والإبداعي.

ويؤكّد القائمون على البرنامج أنّ هذا الافتتاح يمثّل محطة تأسيسية لمسار تدريبي متكامل، تتبناه الأكاديمية والمجمع معًا، بهدف إعداد جيل قادر على استثمار الذكاء الاصطناعي في ميادين العمل، والإنتاج، والابتكار، بما ينسجم مع التوجيهات الفكرية والرؤية الحضارية التي يؤكد عليها سماحة السيد القائد.

