مركز قنبر تخدم الزوار بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(ع) في حرم الإمام علي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعد مركز قنبر للمتشرفين بالخدمة خطة متكاملة لخدمة الزائرين في ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام).

الخطة الخدمية

وقال رئيس المركز الخادم أحمد الزورگاني للمركز الخبري :" تم وضع خطة خدمية خاصة بإحياء يوم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، بمشاركة (1750) متشرّفًا ومتشرفة من مختلف الأقسام العاملة في العتبة العلوية المقدسة.

عدد المتشرفين بالخدمة

وأضاف:" تم تجهيز مفاصل الخدمة للزائرين بعدد إجمالي بلغ 1750 متشرفًا ومتشرفة من كلا الجنسين، مع إدخال تخصّصات إضافية من ضمن استعداداتنا لتغطية الاحتياجات الخدمية والطبية للزائرين".

آلية العمل

وبيّن الزوركاني" أن الكوادر المشاركة توزّعت على الجهات ( الطبية, فرق الإخلاء الطارئ, مفارز الإسعافات الأولية, قسم الشؤون الخدمية, قسم المضيف, مركز الرسول الأعظم (ص), المفارز والخدمات الميدانية فضلاً عن وحدات دعم مدينة الإمام الرضا (عليه السلام)".

تعزيز الخدمات

وأشار:" "تم تعزيز خدمات مدينة الإمام الرضا (ع) والمضيف بكوادر إضافية استعدادًا لاستقبال الزائرين، وضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة والانسيابية في الحركة".

يذكر أن العتبة العلوية المقدسة قد أعدت خطة متكاملة ومحكمة لجميع الأقسام التابعة لها من أجل توفير الخدمات وسبل الراحة للزائرين الوافدين إلى مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام ) لإحياء هذه المناسبة الأليمة.

...............

انتهاء / 232