العتبة الحسينية تستقبل وفد لجنة شهداء مجزرة "سبايكر" لتقديم الخدمات لذويهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة وفد اللجنة المركزية لمتابعة شؤون مجزرة "سبايكر"، خلال زيارته لعدد من أقسام العتبة بهدف بحث آفاق التعاون وآليات تقديم الخدمات لذوي الشهداء.

وقال رئيس القسم الإستاذ عبد الامير طه المطوري في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "العتبة الحسينية المقدسة وعبر قسم العلاقات العامة استقبلت وفد اللجنة المركزية لمتابعة شؤون مجزرة (سبايكر)، وذلك خلال زيارته لعدد من أقسام العتبة بهدف بحث آفاق التعاون وآليات تقديم الخدمات لذوي الشهداء".

وأوضح أن "اللجنة تحظى بدعم غير محدود من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي"، لافتا إلى أن "القسم على أتم الاستعداد لفتح آفاق تعاون تسهم في خدمة عوائل الشهداء".

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الدكتور قيس العايدي، إن " اللجنة تسعى إلى تعزيز مستوى الدعم المقدم لعوائل شهداء (سبايكر) في مختلف الجوانب، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والعلاقاتية، إضافة إلى تسهيل الزيارات والتعريف بالبرامج والخدمات المخصصة لهم".

وأوضح أن " خلال الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم زيارات لعوائل الشهداء، ورعايتهم، وتقديم مختلف الخدمات لهم، فضلا عن إعداد برامج خاصة لزيارة كوادر وطلبة مدارس (سبايكر) التي أطلقت تسميتها تخليدا للشهداء إلى المراقد المقدسة والمعالم الدينية والثقافية داخل محافظة كربلاء وخارجها، وذلك ضمن إطار الدعم المعنوي المقدم لهم".

تأتي هذه الجهود في إطار حرص العتبة الحسينية المقدسة على تعزيز الاهتمام بعوائل الشهداء، وتواصل العتبة، عبر أقسامها المختلفة، تنفيذ برامج إنسانية وتربوية واجتماعية تسعى إلى تخليد تضحيات الشهداء، ودعم عوائلهم، وتوفير بيئة تواصل ورعاية تسهم في التخفيف من آثار المأساة وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

