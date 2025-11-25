الأمين العام لمجلس علماء الشيعة يدين الهجوم الانتحاري في بيشاور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان العلامة شبير حسن ميسمي، الأمين العام المركزي لمجلس علماء الشيعة في باكستان، بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر الشرطة الاتحادية في بيشاور.

وقدّم تعازيه الحارة ومواساته لأسر الشهداء. وأشاد العلامة ميسمي بشجاعة جنود الشرطة الاتحادية، قائلاً: "إن الطريقة التي أوقفت بها قواتنا الأمنية الانتحاري بشجاعة بالغة أمرٌ جدير بالإعجاب ويستحق كل الثناء".

وقال: "إن مثل هذه الهجمات جزء من مخطط شرير لإضعاف السلام والاستقرار في باكستان. في الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت الحوادث الإرهابية بشكل مقلق للغاية".

وأضاف: "إن الهجمات في إسلام آباد ووانا والآن بيشاور تُظهر بوضوح أن أعداء البلاد يعملون وفق استراتيجية مدروسة لدفع باكستان إلى الفوضى وعدم الاستقرار".

قال العلامة ميسامي: "تتوقع الأمة خطوات قوية وفعّالة من قواتنا الأمنية. من الضروري الآن مُعاقبة ليس الإرهابيين فحسب، بل أيضًا من يُساعدهم أو يُخفيهم أو يُموّلهم. إن شنّ عملية شاملة وحاسمة ضد الجماعات الإرهابية المُعادية لباكستان هو مطلب الساعة، حتى يعود السلام الدائم إلى بلادنا."