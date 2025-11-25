الهند: شاب مسلم يناشد من أجل سلامته، لكنه يُصاب بالرصاص في اليوم التالي في فيلم "مواجهة"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تواجه شرطة ولاية أوتار براديش انتقادات لاذعة بعد أن أطلق أفراد من فرقة العمليات الخاصة (SOG) النار على ساق شاب مسلم، كان قد صوّر فيديو يتوسل فيه لإنقاذ حياته داخل محكمة، في مظفر نجار بعد يوم واحد فقط.

أثار الحادث تساؤلات جديدة حول إجراءات الشرطة ضد أفراد الجالية المسلمة في إطار "عملية لانغدا" الجارية. وقع إطلاق النار يوم الجمعة (21 نوفمبر) في منطقة مركز شرطة ناي ماندي. كان الشاب، تشاند محمد، قد ذهب إلى المحكمة لتسليم نفسه في قضية قديمة.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على الإنترنت، جلس يبكي في غرفة محاميه، قائلاً إن الشرطة أرادت قتله.

في الفيديو، يقول تشاند محمد: "جئت لتسليم نفسي. لم أفعل شيئًا خاطئًا. فرقة العمليات الخاصة تنتظر في الطابق السفلي. يريدون قتلي. لدي أطفال صغار. أرجوكم أنقذوني. لقد رفعوا دعوى باطلة ضدي". وأظهر مقطع فيديو آخر محاميه، آس محمد، وهو يوجه اتهامات خطيرة ضد الشرطة. قال إن القضية المرفوعة ضد تشاند تتعلق بشكوى اعتداء قُدّمت عام ٢٠٢٤، وأن طلب تسليم قُدّم في ١٦ نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقًا للمحامي، دأبت الشرطة على تأجيل موعد التسليم بحجة أن التحقيق لا يزال جاريًا.