إصدار كتاب نقدي عن مفهوم (الوضعية) في علم المعرفة المعاصر + رابط التحميل

أصدر قسمُ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، كتابًا جديدًا بعنوان "الوضعية.. دراسة مفهومها ومنزلتها في علم المعرفة المعاصر".

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة (مصطلحات معاصرة) التي يُشرف على إصدارها المركزُ الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، والتي تهدف إلى معالجة المفاهيم الفكرية والفلسفية الحديثة بمنهجٍ نقديّ رصين، وهو من تأليف الباحث سامر توفيق عجمي.

وقال المشرف على المركز، السيد هاشم الميلاني: "في هذا الكتاب من سلسلة مصطلحات معاصرة نتقدّم للقرّاء والباحثين بدراسة معمّقة حول مصطلح (الوضعية)، مع تحديد مفهومها ومكانتها المعرفية والتاريخية في الثقافة الغربية الحديثة".

وأضاف أنّ، "الدراسة تعتمد منهجًا منطقيًا - إبستمولوجيًا في تحليل الأسس التي قامت عليها الفلسفة الوضعية، وتفكيك منطقها الداخليّ في ضوء العقل البرهاني، للكشف عمّا تنطوي عليه من تناقضاتٍ وحدودٍ معرفية، بما يفتح أفقًا نقديًا أوسع أمام الباحثين في مجالات الفلسفة وعلوم المعرفة".



ويُعدّ الكتاب إضافة نوعية إلى مشروع المركز في دعم الخطاب المعرفيّ، وتقديم دراسات رصينة حول المفاهيم التي شكّلت منعطفات مؤثّرة في الفكر الغربي الحديث والمعاصر.

