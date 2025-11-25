حرم امير المؤمنين (ع) يستقبل مواكب العزاء تتوافد لإحياء ذكرى استشهاد السيّدة الزهراء (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت مدينة النجف الأشرف والحرم العلويّ المطهّر توافدًا كبيرًا لأعداد مواكب العزاء القادمة من مختلف المحافظات العراقية ، لتقديم العزاء إلى المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكرى استشهاد السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وأكّد المتحدّث باسم قسم شؤون حفظ النظام الخادم مصطفى الفتلاوي، للمركز الخبري قائلًا: " إنَّ وحدة المواكب الحسينية والاجتماعية في القسم باشرت استقبال المواكب منذ 29 جمادى الأولى، على أن يستمرَّ توافد المواكب المعزية حتى 6 جمادى الآخرة" ، مشيرًا إلى توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء المناسبة العظيمة.

وأوضح الفتلاوي أنَّ : " قسم حفظ النظام استنفر كامل الجهود لتأمين الزيارة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين المعزّين ، سواءً على المستوى الأمني والتنظيم الميداني ، أو تقديم الدعم اللوجستي والخدميّ ، من أجل أداء مراسم العزاء بانسيابية في دخول المواكب وحركة الزائرين في داخل ومحيط المرقد الشريف".

وأضاف:" كذلك استنفار وحدة إرشاد التائهين التابعة للقسم لتقديم الخدمات للزائرين من خلال نشر كوادر دليل الزائر الكريم في محيط الصحن الشريف وتقديم خدمات الاتصال المجاني للتائهين ، وكذلك معالجة حالات الضياع التي ترافق الزيارة".

يُشار إلى أنّ ذكرى استشهاد البضعة الطاهرة (عليها السلام) على الرواية الثالثة والأخيرة تشهد توافدًا كبيرًا للزائرين ومواكب العزاء لتقديم العزاء والمواساة إلى مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

...............

