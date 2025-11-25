طائرات حربية تشن غارات على أفغانستان تسفر عن مقتل 10 أشخاص

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات باكستانية فجر اليوم الثلاثاء على مناطق أفغانية، وفق مصادر حكومية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مسؤول حكومي أفغاني "مقتل 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال في غارة باكستانية على ولاية خوست.

وأوضح المراسل أن الغارة استهدفت مديرية كربز.

كما أفاد مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة بإصابة 4 أشخاص في غارة على ولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الحكومة الأفغانية أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في ضربات باكستانية على مناطق بالبلاد.

وقال مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة إن إسلام أباد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا خلال محادثات في إسطنبول.

وتأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من رجال الأمن الباكستاني في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة قرب الحدود مع أفغانستان.

ويقع مقر شرطة الحدود في منطقة مزدحمة قرب معسكر للجيش في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت المنطقة في السابق هجمات وجهت الاتهامات بتنفيذها إلى حركة طالبان الباكستانية، وأدّت تلك الهجمات إلى توتر العلاقات بين باكستان والحكومة الأفغانية، حيث تتهم إسلام آباد كابل بالسماح لطالبان الباكستانية بالعمل بحرية داخل أفغانستان منذ عودة طالبان للسلطة في عام 2021.

....................

انتهى / 323