وفد العتبة الحسينية يصل كركوك لتكريم أبناء الشهداء والأيتام وتلبية احتياجات عوائلهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار برامج وحدة الرعاية التربوية السنوية التابعة لقسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة، وبمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، تم تنفيذ برنامج لتكريم أبناء الشهداء من ملبي فتوى الدفاع الكفائي والأيتام الذين فقدوا آباءهم خلال المعارك ضد العصابات التكفيرية، وذلك من جنوب العراق إلى شماله.

وقال مسؤول وحدة الإعلام في القسم، عماد الجشعمي، في حديث لـ( الموقع الرسمي)، إن "وفدا من قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة زار محافظة كركوك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف تكريم أبناء الشهداء من ملبي فتوى الدفاع الكفائي والأيتام الذين فقدوا اباءهم خلال المعارك ضد العصابات التكفيرية".

وأوضح أن "التكريم شمل ما يقارب (500) يتيم ويتيمة، بالتنسيق والتعاون مع ممثلي العتبة الحسينية المقدسة في المحافظة".

وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي ضمن جهود العتبة الحسينية المقدسة المستمرة لتقديم الرعاية والاهتمام الخاص بأبناء الشهداء والأيتام، مع مراعاة احتياجاتهم النفسية والاجتماعية الناتجة عن فقدان آبائهم ومعيلهم".

وأشار إلى أن "التكريم شمل جميع الطلبة، كما تم تلبية بعض احتياجات الأيتام وعوائلهم مباشرة، كما تضمن التكريم تقديم هدايا، وحقائب مدرسية، وقرطاسية، وملابس شتوية".

ويشكل هذا البرنامج جزءا من جهود العتبة الحسينية المقدسة المستمرة لرعاية أبناء الشهداء، تقديرا لتضحيات آبائهم في نصرة الدين والوطن والمقدسات، ورغبة في التخفيف من أثر فقدان المعيل على حياتهم التعليمية والاجتماعية.

