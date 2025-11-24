غارات صهيونية وقصف مدفعي شرقي قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نقلت مصادر محلية بوقوع غارات وقصف مدفعي صهيوني في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال منذ فجر اليوم عدة غارات شرقي خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مئات الخروقات ما أسفر عن 339 شهيدا و871 جريحا.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت قرابة 70 ألف شهيد ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.

