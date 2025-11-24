حزب الله ينعى القائد الجهادي الكبير هيثم ‏الطبطبائي شهيداً فداءً للبنان وشعبه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نعى حزب الله، في بيان، مساء أمس الأحد، إلى أهل المقاومة والشعب اللبناني، القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي ‏الطبطبائي الذي "ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه"، على إثر عدوان إسرائيلي "غادر" على ‏منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.‏

وجاء في البيان "بكل فخر واعتزاز يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي ‏الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على ‏منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف البيان "لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة ‏بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في ‏مواجهة العدو ‏الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة، لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة ‏الدفاع ‏عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها".

كما لفت البيان إلى أن الشهيد الطبطبائي كان من القادة الذين ‏"وضعوا ‏المدماك الأساسي لتبقى المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع ‏الانتصارات".

وأكّد حزب الله أن شهادة القائد هيثم ‏الطبطبائي "ستضفي ‏أملاً وعزيمة وقوة لإخوانه ‏المجاهدين، وإصراراً على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر ‏قوة وإلهام لهم"، مشدّداً على أنّ "‏المجاهدين سيحملون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضون ‏قدماً بثبات وشجاعة ‏لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أميركا".

كما وزفّ حزب الله ثلّة من الشهداء المجاهدين الذين كانوا معه، وهم الشهيد قاسم برجاوي، مصطفى برّو، رفعت حسين وإبراهيم حسين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان أقدم، ظهر اليوم، على قصف شقة سكنية في محلة حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء و28 جريحاً، وفقاً لبيان وزارة الصحة اللبنانية.

