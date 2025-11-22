حماس: إسرائيل تدفع الخط الأصفر غربا بشكل يومي ما يتسبب بموجة نزوح واسعة للسكان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن "إزاحة الخط الأصفر تمثل خرقا صريحا للخرائط المعتمدة ضمن اتفاق وقف الحرب"، داعيا الوسطاء إلى "تحرك فوري لوقف التجاوزات الإسرائيلية".

في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 36 فلسطينيا منذ عصر أمس نتيجة خرق إسرائيل اتفاق التهدئة، بينهم 18 شهيدا في مدينة غزة و18 في جنوب القطاع.

كما أعلنت عائلات فلسطينية استشهاد القيادي في القسام أبو حسان أسليم بعد استهدافه في منطقة الزيتون يوم أمس.

وتواصلت عمليات القصف المدفعي والجوي في عدة محاور، إذ سجل قصف مدفعي شرقي خان يونس، وإطلاق نار من الزوارق الحربية على سواحل رفح وخانيونس، إضافة إلى قذائف إنارة في مخيم البريج وشرقي خانيونس.

كما أفادت المصادر بأن آليات إسرائيلية أطلقت النار داخل نطاق "الخط الأصفر" شرقي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية والتفاح، حركة نزوح جديدة عقب توسيع إسرائيل للمنطقة العازلة.

الأحياء الشرقية لمدينة غزة بدت مساء الخميس شبه خالية، إذ يفترش المواطنون الشوارع والأرصفة في ظل انعدام المأوى، بينما تؤكد "الأونروا" أن نصف سكان غزة تقريبا يعيشون في مواقع نزوح، وأن الحاجة للمأوى والمساعدات "هائلة".

كما رصدت المصادر عمليات نسف إسرائيلية واسعة داخل "الخط الأصفر" شرقي غزة، وسط تقدم محدود للآليات العسكرية في بعض النقاط الحدودية.

في سياق إنساني بالغ الصعوبة، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استكمال التجهيزات لإطلاق المرحلة الأولى من عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، بدءا من السبت في مخيم المغازي.

ويتضمن المشروع البحث عن 64 شهيدا مفقودا منذ شهور في منطقة "بركة الوز"، بمشاركة الدفاع المدني والأدلة الجنائية واللجنة المصرية وذوي الشهداء.

وتمكن الصليب الأحمر من توفير حفار واحد فقط لمدة 100 ساعة عمل، رغم حاجة كل محافظة إلى خمس حفارات للعمل بوتيرة مناسبة.