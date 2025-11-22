رجل دين شيعي باكستاني يسلط الضوء على شهادة القرآن الكريم على صدق السيدة فاطمة الزهراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد العلامة مقصود علي دومكي، كبير قيادات مجلس وحدة المسلمين، أن الأنبياء ليسوا بوارثين، بل يورثون ذريتهم، كما أكد القرآن الكريم.

وبناءً على ذلك، فإن حق السيدة فاطمة الزهراء (س) في فدك واضح لا لبس فيه، مستندًا إلى القرآن والسنة.

أهل البيت (عليهم السلام) هم معيار الحق، ومن خلالهم يُفهم الدين ويُحفظ. وفي كلمة ألقاها في مجلس العزاء السنوي المنعقد في ضريح سيد سفر علي شاه (دادا بابا) بمناسبة ذكرى استشهادها، أكد على طهارتها وعفتها وصدقها، مستشهدًا بآيات قرآنية مثل سورة الأحزاب، وسورة الدهر، وآية الطهارة. أعلن النبي (ص) فاطمة (عليها السلام) سيدة نساء العالمين.

وأوضح أن رحلتها إلى المحكمة للمطالبة بفدك تُمثل أحد أكثر الأحداث تأثيرًا في تاريخ البشرية، إذ تُجسّد معايير الحق والعدل.

وأكد دومكي أن من ينكر حقها أو طهارتها أو صدقها إنما ينكر شهادة القرآن الكريم وتعاليم النبي. فحب أهل البيت من الإيمان، والعداء دليل على الضلال.