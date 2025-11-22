العاصمة اليمنية تشهد وقفات شعبية إعلانًا للنفير والبراءة من الخونة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نظم أبناء مديريات أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء في وقفات شعبية حاشدة عقب صلاة الجمعة اليوم، تحت شعار "موقفنا ثابت والتعبئة مستمرة".

وردد المشاركون في الوقفات التي حضرها قيادات وشخصيات اجتماعية، شعار البراءة من أعداء الله والخونة والعملاء، وهتافات الحرية والجهاد والنفير العام في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي.

وأشار بيان صادر عن الوقفات، إلى استمرار العدو الصهيوني المجرم في استهداف أهلنا في غزة والضفة الغربية غير مبال بالاتفاقيات، وناقضا لكل العهود والمواثيق، ومدعوماً بشكل كبير من قبل الشيطان الأكبر أمريكا، التي فرضت على مجلس الأمن قراراً يقضي باحتلال غزة بقوات دولية.. لافتا إلى أن ما عجز عنه الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر يريدون تحقيقه تحت غطاء دولي وشرعنة كاذبة من مجلس الإجرام والصهيونية المسمى مجلس الأمن.

واستنكر استمرار العدو الصهيوني في إجرامه واستهدافه للشعب اللبناني، وفي احتلاله وعدوانه على سوريا، في ظل صمت وذل مخز لتلك الجماعات المسيطرة على سوريا.

وقال البيان " وفي المقابل تستمر البقرة الحلوب النظام السعودي العميل والخبيث في ضخ التريليونات إلى الخزانة الأمريكية لتمويل الحروب على شعوب الأمة العربية والإسلامية".

وأكد على ثبات الموقف المساند والمناصر لغزة العزة ولحزب الله ولقضايا الأمة ومقدساتها.. مؤكداً أن التعبئة مستمرة والجهوزية عالية لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو الأمريكي والاسرائيلي.

وأدان البيان واستنكر قرار مجلس الأمن الأمريكي، واعتبره مؤامرة صهيونية جديدة للعدوان على غزة.. مندداً باستمرار العدو الصهيوني في استهداف سوريا ولبنان.

كما أدان واستنكر دعم النظام السعودي العميل للإجرام الأمريكي بتريليونات الدولارات.. محذرا إياه من المساس بأي شكل من الأشكال بأمن واستقرار يمن الإيمان والحكمة.

ودعا الجميع إلى الاستمرار في أنشطة التعبئة العامة وخاصة دورات التعبئة العسكرية ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية.

كما دعا البيان، قبائل اليمن الأبية إلى استمرار وقفاتها المسلحة والمرعبة لأعداء الله في الداخل والخارج.



