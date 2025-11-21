عراقجي: لقد تعلّمنا الكثير خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً وعرفنا نقاط ضعفنا وقوّتنا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في مقابلة مع مجلة إيكونوميست، أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، أن طهران تؤيد التوصل إلى اتفاق، شرط أن يكون «عادلاً ومتوازناً»، مشدداً على رفض أي صيغة تقوم على الإملاء أو فرض الشروط.

وقال عراقجي: «نعم، نحن نوافق على اتفاق، لكن يجب أن يكون عادلاً ومتوازناً. المشكلة أن الأمريكيين، وتحديداً الإدارة الحالية، حين يتحدثون عن الاتفاق، يريدون في الواقع إملاء مطالبهم، وهذا ما خبرناه سابقاً».

وأضاف: «قبل شهرين فقط في نيويورك كان الوضع كذلك. نحن مستعدون للتفاوض، ولكن ليس لكتابة ما يفرض علينا».

وأكد: «نحن مستعدون للدخول في اتفاق، لكن اتفاق عادل ومتوازن، لا اتفاقاً أحادي الجانب».

الاستعداد لأي هجوم إسرائيلي محتمل

وردّاً على سؤال حول مدى استعداد إيران لهجوم إسرائيلي جديد، قال عراقجي: «نحن مستعدون حتى أكثر مما كنّا عليه في الحرب السابقة».

وعن تفاصيل هذا الاستعداد، أوضح: «كما تعلمون، صواريخنا باتت في وضع أفضل من حيث الكمّ والنوع. لقد تعلّمنا الكثير خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً؛ عرفنا نقاط ضعفنا وقوّتنا، كما عرفنا نقاط ضعف الإسرائيليين. عملنا على كل هذه الجوانب، ونحن مستعدون تماماً… بل أشد استعداداً من المرة الماضية».

وتابع: «هذا لا يعني أننا نبحث عن الحرب. كما تعلمون، أفضل وسيلة لمنع الحرب هي أن تكون مستعداً لها».

تعزيز التعاون مع روسيا

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى دور موسكو خلال المواجهة الأخيرة، قائلاً: «الروس قدّموا لنا مساعدة كبيرة أثناء حرب الـ12 يوماً. وبعدها، زادت وتيرة التعاون بيننا مقارنة بما كان عليه سابقاً. ولهذا أقول إننا أكثر استعداداً مما كنّا في الحرب الماضية».

..................

انتهى / 232