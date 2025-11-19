العتبة الحسينية تنظم ملتقى بينة الحضاري الأول لموسوعة توثيق إرهاب تنظيمي (القاعدة وداعش)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انهى مركز بينة للأمن الفكري والثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة التحضيرات لتنظيم ملتقى بينة الحضاري الأول، الذي يشكل الانطلاقة الرسمية لموسوعة توثيق إرهاب تنظيمي (القاعدة وداعش)، وهي موسوعة بحثية شاملة بلغ عدد إصداراتها خمسين كتابا.

وقال مدير المركز الشيخ علي القرعاوي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "مركز بينة للأمن الفكري والثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة أنهى تحضيراته لتنظيم ملتقى بينة الحضاري الأول، الذي يشكل الانطلاقة الرسمية لموسوعة توثيق إرهاب تنظيمي (القاعدة وداعش)، وهي موسوعة بحثية شاملة بلغ عدد إصداراتها خمسين كتابا".

وأوضح أن "الملتقى سيعمل على إبراز المحاور الرئيسة للموسوعة من خلال عقد مجموعة من الورش العلمية المتخصصة، إذ ستتناول الجهود البحثية والدراسات التحليلية التي قدمها الأساتذة والباحثون المشاركون".

وأضاف أن "هذه الورش ستناقش الأبعاد المختلفة للأبحاث، بما في ذلك الأبعاد الاثارية، والإعلامية، والتربوية، والنفسية، والفكرية، إلى جانب الأبعاد الدينية المرتبطة بتوثيق جرائم الإرهاب".

وبين أن "الأيام الماضية شهدت تواصلا واسعا من جامعات ومؤسسات فكرية ودينية داخل العراق وخارجه، أبدت رغبتها في المشاركة وحضور فعاليات الملتقى، الذي سيبحث آليات الاستفادة من الكم الكبير من الوثائق التي جمعها فريق عمل الموسوعة وطبعت ضمن أجزائها المتعددة، إضافة إلى الوثائق غير المنشورة التي حصل عليها الفريق خلال سنوات العمل".

وأشار إلى أن "الملتقى مقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 19/11/2025، وهو تاريخ يرتبط بذكرى الاعتداء الإرهابي الذي نفذته التنظيمات الاجرامية بتفجير قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)"، مؤكدا أن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دأبت على إحياء هذه الذكرى واستثمارها للتذكير بخطر الفكر المتطرف، وتسليط الضوء على الجهود العلمية والبحثية الرامية إلى توثيق جرائمه".

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود العتبة الحسينية المقدسة المستمرة لترسيخ قيم الثقافة والفكر السليم، والارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي في مواجهة التطرف، مع الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، بما يضمن تعزيز الوعي المجتمعي ودعم البحث العلمي المتخصص في مكافحة الفكر المتطرف على المستويين المحلي والدولي.

