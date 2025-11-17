غوارديولا: العالم ترك فلسطين وحدها وسمح للكيان الصهيوني بتدمير شعب بأكمله

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ندد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، مجددا بحجم المجازر والدمار الذي خلفته الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة على مدار عامين، معتبرا أن العالم ترك فلسطين وحدها دون أي رد فعل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوارديولا لإذاعة “آر إيه سي 1” الكاتالونية، عشية مباراة ودية تجمع بين فلسطين ومنتخب كاتالونيا على ملعب “لويس كومبانيس”.

وتشير التقديرات الأولية إلى بيع أكثر من 25 ألف تذكرة لحضور اللقاء المرتقب غدا الثلاثاء.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام من عقد مباراة ودية السبت، بين منتخبي فلسطين والباسك، حيث خصصت أرباحها لدعم أعمال الإغاثة في قطاع غزة عبر إحدى المؤسسات.

وقال مدرب مانشستر سيتي “لقد ترك العالم فلسطين وحدها، لم نفعل شيئا على الإطلاق، إنهم (الفلسطينيون) ليسوا مذنبين لأنهم ولدوا هناك”.

وتابع “لقد سمحنا لهم (لإسرائيل) جميعا بتدمير شعب بأكمله، لقد وقع الضرر بالفعل وهو أمر لا يمكن إصلاحه”.

ووجه غوارديولا انتقاداته إلى الحكام الذين وقفوا مكتوفي الأيدي قائلا “لا أستطيع أن أتخيل شخصا في هذا العالم يستطيع الدفاع عن المجازر في غزة”.

وأضاف “قد يكون أطفالنا هناك، ويقتلون لمجرد ولادتهم هناك، لدي ثقة ضئيلة جدا في القادة، إنهم يفعلون كل ما يلزم للبقاء في السلطة”.

وحول الهدف من إقامة المباراة، أوضح المدرب الإسباني أن “الرمزية تساعد على رفع الوعي، ولكن لا بد من وجود شيء محرك وراءها، هناك دائما سبب للتظاهر، وفي هذه الحالة، إنها مباراة كرة قدم، إنها رمزية”.

واستطرد “من الأفضل أن يدرك الفلسطينيون أننا موجودون هناك لفترة، وأن الملعب يضفي البهجة على المكان”.

وكان غوارديولا، الذي يعد أحد أكبر المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الإسرائيلية، قد حث في وقت سابق سكان برشلونة على الاحتشاد داخل مدرجات ملعب “لويس كومبانيس” لإظهار دعمهم لفلسطين.

