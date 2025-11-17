الشيخ البحراني: المبادئ النبوية نموذج لوحدة المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد الشيخ البحراني أن مبادئ الوحدة في السنة النبوية ليست مجرد دروس تاريخية، بل هي دعوة متجددة للمسلمين لبناء التضامن على أسس الإيمان والعدل والأخوة والقيادة الشاملة، لا سيما في عالمنا المعاصر المتشرذم.

وحدد الركائز الأساسية للوحدة في النموذج النبوي: الأخوة القائمة على الإيمان كما ورد في القرآن الكريم، وإزالة الانقسامات القبلية والطبقية، وروابط الأخوة بين المهاجرين والأنصار، ودستور المدينة المنورة كإطار للعدل والتعايش، والوحدة من خلال الشعائر الإسلامية، والقيادة المركزية لمنع الانقسام، والتعايش السلمي مع غير المسلمين على أساس الحكمة والإنصاف.

وأضاف الشيخ البحراني: الإيمان هوية جوهرية، والتعاضد بين المهاجرين والأنصار، والعدل والمساواة من خلال دستور المدينة المنورة، والقيادة الشاملة التي يرعاها أهل البيت (عليهم السلام)، والوحدة في العبادة، والتعايش باحترام دون المساس بالمبادئ.

اقترح استراتيجيات عملية لإدارة الاختلافات وتعزيز التعايش: حوكمة قائمة على العدل، واحترام التنوع المشروع، والحوار بالحكمة، وتغليب المصلحة العامة كما في صلح الحديبية، وتجنب الخلاف وضبط النفس، والقيادة المركزية لحل النزاعات.

وأكد أن هذه المبادئ النبوية ليست مجرد أدوات لحل النزاعات، بل هي نموذج لبناء أمة متماسكة وقادرة على الصمود رغم التنوع.

وأكد الشيخ البحراني أن الوحدة يجب أن تقوم على الإيمان والأخوة والعدل، ويمكن تحقيقها اليوم بالتمسك بالقرآن الكريم والنبوة وأهل البيت (عليهم السلام).

وأوصى بالعودة إلى المرجعية المشتركة، وتعزيز الحوار بين المذاهب الإسلامية، والتركيز على القضايا الجوهرية كالتحرر ومقاومة الظلم، وتثقيف الأجيال القادمة على الأخوة الإسلامية، ودعم مبادرات الوحدة في المحافل الدولية.

واختتم قائلاً: "الوحدة الإسلامية ليست شعارًا يُطرح في مناسبات خاصة، بل هي منهج نبوي عملي. الإيمان والعدل والإخاء والتمسك بحبل الله أساس وحدة المسلمين. حينها فقط نستطيع تعزيز التعايش السلمي وتمكين الأمة من مواجهة تحدياتها".