العتبة الحسينية توزع الماء على المواكب بمناسبة وفاة القاسم بن الإمام موسى الكاظم (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة، عن مشاركته في الخطة الخدمية الخاصة بخدمة الزائرين في قضاء القاسم بمحافظة بابل، بمناسبة إحياء ذكرى وفاة القاسم بن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمعزين.

وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسن محمد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبإشراف الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي، باشرت الملاكات الفنية في شعبة معالجة المياه التابعة لقسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة، وبجهود استثنائية، وبالتعاون مع وحدة الآليات والحوضيات، بتوزيع كميات كبيرة من ماء الشرب المعالج بنظام (R.O) والماء الخام المستخدم في الطبخ والغسيل على المواكب والهيئات الخدمية المنتشرة في قضاء القاسم بمحافظة بابل، تزامنا مع ذكرى وفاة القاسم بن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

وأضاف أن "عدد العجلات المشاركة في تنفيذ الخطة بلغ ثلاث عجلات مخصصة لتوزيع المياه المعالجة والمياه الخام على المواكب والهيئات الخدمية طيلة فترة الزيارة".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة دأبت منذ سنوات على المشاركة الفاعلة في الزيارات المليونية التي تشهدها محافظات بغداد، والنجف الأشرف، وسامراء المقدسة، وغيرها من المدن، دعما للجهات الحكومية والعتبات الأخرى في خدمة الزائرين وإحياء المناسبات الدينية.

