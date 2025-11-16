العتبة الحسينية المقدسة تطلق برنامجاً تطويرياً متخصصاً في الإعلام وصناعة المحتوى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع اتحاد القرآنيين في العراق برنامجاً تطويرياً متخصصاً في الإعلام وصناعة المحتوى احتضنه فرع المركز في مدينة قم المقدسة اختص بالكوادر الإعلامية العاملة في مراكز ومؤسسات الاتحاد .

وقال مدير المركز الأستاذ منتظر المنصوري " إن البرنامج يأتي ضمن سلسلة الورش والدورات التي ينفذها المركز لتطوير الكوادر الإعلامية العاملة في الشأن القرآني وقد خُصِّص لتأهيل الكوادر الإعلامية ضمن مراكز ومؤسسات اتحاد القرآنيين في العراق والذين بلغ عددهم ٢٣ متدرباً مثّلوا ١٠ محافظات هي : (نينوى، واسط ، النجف، بغداد ، كركوك ، ديالى ، الديوانية ، ذي قار ، صلاح الدين وميسان) "، مشيراً إلى أن" تدريب المشاركين يأتي باستضافة أساتذة أصحاب تجارب و خبرات كبيرة في مجالاتهم الإعلامية التخصصية وجاء بالتنسيق المميز مع مجموعة قنوات كربلاء الفضائية عبر مكتب ايران لتقديم كل ما ينسجم مع احتياجات العمل القرآني ".

وعن المجالات الإعلامية في البرنامج، أضاف المنصوري أن" البرنامج يمتد لخمسة أيام بواقع عدة محاور متتابعة تتضمن محاضرات نظرية مع ورش تطبيقية عملية في كل من (التصوير الفوتوغرافي ، أصول تصوير الفيديو الاحترافي، استخدام الهاتف للتصوير وصناعة المحتوى، الهندسة الصوتية، السلامة اللغوية والختام بمحاضرة في تحرير الخبر الصحفي) ".

