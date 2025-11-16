حركة الأمة نظّمت احتفالاً في الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في أجواء ذكرى معركة طوفان الأقصى، نظمت حركة الأمة احتفالاً دعماً للشعب الفلسطيني، في المركز الرئيسي للحركة ببيروت، بمشاركة ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، إلى جانب شخصيات علمائية وسياسية ونقابية وإعلامية.

بدأ الاحتفال بآيات بينات من القرآن الكريم، وكلمة ترحيبية من رئيس المركز الإسلامي للإعلام والتوجيه؛ فضيلة الشيخ محمد اللبابيدي، بعدها ألقى أمين عام حركة الأمة سماحة الشيخ عبد الله جبري كلمة أكد خلالها أن: طوفان الأقصى أنقذ القضية الفلسطينية من مسار تصفيةٍ شامل، كان يحضَّر ضمن مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، فأعاد هذه القضية إلى واجهة الأحداث العالمية، وجلب لها الرأي العام العالمي، بعدما ظهرت حقيقة جرائمه وعدوانه الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار سماحته إلى أن "السرايا" مزجت الدم اللبناني مع الدم الفلسطيني في قضية الأمة، فتوثقت قدسية الدم التي لا يمكن الحديث بعدها عن أي حياد في هذه القضية.

ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي أشار إلى أن معركة طوفان الأقصى شكّلت محطة مفصلية في الوعي الدولي، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية لتكون في صدارة الاهتمام العالمي بعد محاولات حثيثة لتهميشها.

وأشار عبد الهادي إلى أن اتفاق وقف الحرب على غزة جاء كضرورة إنسانية ووطنية لوقف المجازر والإبادة، موضحاً أن حركة حماس تعاملت مع هذا الاتفاق من منطلق المسؤولية تجاه شعبها، ومن منطلق الواقعية السياسية والميدانية، مشدداً على رفض "الحركة" لأيّ وصاية خارجية أو محاولة للتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومحذرًا من محاولات الاحتلال وحلفائه فرض وصاية جديدة على غزة، أو تجريد المقاومة من سلاحها.

كلمة السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" ألقاها مسؤول العلاقات في منطقة بيروت د. هشام شداد فلفت إلى أن طوفان الاقصى هو البوصلة لإعادة ثبات الامة بعد ضياع خياراتها، فأمتنا بحاجة لاسترداد دورها وحضورها لاسترداد هويتها الضائعة، وهنا يأتي دورنا في السرايا اللبنانية؛ للعمل على توحيد الصفوف ونشر الفكر والوعي الهادف لبناء مجتمع مقاوم يقف في وجه التحديات. وأضاف: رهاننا على وفاء الصادقين، فثبات مواقفنا واتحاد خطابنا ونبض وحدتنا هم الأساس. وتخلل الاحتفال أناشيد حماسية من وحي المناسبة.

