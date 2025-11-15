حزب الله يحيي ذكرى السيدين الشهيدين والاحتفال التكريمي لشهداء بلدة صديقين + صور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في اجواء يوم الشهيد وتخليداً للدماء الزاكية ووفاءً للنهج الحسيني المقاوم، أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة صديقين الجنوبية، بحضور علماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من أهالي البلدة وعوائل الشهداء.

وبعد آيات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، كانت فقرة خاصة من تنفيذ فوج الرسول الاكرم في كشافة الامام المهدي، وفلاش اعلامي من وحي المناسبة، فيما القى معاون مسؤول منطقة جبل عامل الاولى فضيلة الشيخ احمد مراد كلمة من وحي المناسبة، وتليت السيرة الحسينية.