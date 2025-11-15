تقرير مصور/ افتتاح حديقة عامة ونادٍ في بلدة بني حيان بلبنان التي تعرضت للعدوان الصهيوني الغاشم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في لحظة امتزج فيها الفرح بالعزم، وتضوع عبير الصمود من تراب بلدة الأبية بني حيان (جنوب لبنان)، أعيد فتح أبواب الحياة عبر تدشين مركز الحديقة العامة وملعب كرة القدم المصغّر التابع للنادي الثقافي والاجتماعي. هذا المكان كان قد استُهدف بيد الغدر الصهيونية في عدوانها الأخير، محاولةً كسر روح هذه الأرض النبيلة وأهلها. لكن كما هو الحال دائماً، لم ينحنِ أهلها أمام الدمار، بل وقفوا شامخين، بذلوا الجهود المخلصة، وآمنوا بأن إرادة الشعب لا تُهزم، وأن الحياة يمكن أن تنهض من تحت الركام. إن إعادة افتتاح هذا المركز من قبل أبناء المنطقة لم يكن مجرد مساحة ترفيهية، بل جاء رمزاً للصمود والإرادة التي لا تلين.