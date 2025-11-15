وقفات وفاء لدماء الشهداء وتعزيز الجهوزية لمواجهة الأعداء بالعاصمة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت مديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة، أمس، وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء وتأكيدا على الاستمرار في التعبئة العامة وتعزيز الجهوزية لمواجهة الأعداء والعملاء.

وجدد المشاركون في الوقفات التي شارك فيها قيادات محلية وتنفيذية ومشايخ وشخصيات اجتماعية وجموع غفيرة من أبناء المديريات، العهد للشهداء العظماء بالمضي على دربهم في الجهاد والتضحية ومواجهة الأعداء ومرتزقتهم، والحفاظ على المبادئ التي ضحوا من أجلها.

وباركوا للأجهزة الأمنية، تحقيق الإنجاز الأمني الكبير بالقبض على شبكة التجسس الأمريكية –الإسرائيلية - السعودية.. مؤكدين استمرارهم في النفير للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف الوطن والمنطقة.

وجدد أبناء أمانة العاصمة تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.. مؤكدين استعدادهم لأي جولة قادمة من الصراع مع العدو، دفاعا عن الوطن ونصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعبر بيان صادر عن الوقفات، عن التأييد للأجهزة الأمنية التي تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية، والتصدي لأكبر وأخطر أجهزة المخابرات في العالم، وآخرها ذلك الإنجاز الأمني الكبير بالقبض على شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية.

وحذر الخونة من التورط في مزيد من الخيانة لله ولرسوله ولأمتهم.. مطالباً الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في خدمة العدو الأمريكي والإسرائيلي.

وأهاب البيان بجميع أبناء الشعب اليمني رفع الحس الأمني، وتضافر الجهود لإفشال محاولات الاختراق لشعب الإيمان والحكمة بهدف سلبه أشرف موقف في تاريخه الحديث.. مؤكدا أن كل من يعمل لصالحهم فهو منهم وحكمه حكمهم.

وجدد التأكيد على الاستمرار في التعبئة بكل أنشطتها خاصة دورات التعبئة العسكرية ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية.. مشيداً بمواقف مشايخ وقبائل اليمن الأبية في نصرة القضية الفلسطينية.

..................

انتهى / 232