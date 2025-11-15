دعوة عامة لذوي أصحاب الفكر للمشاركة في المؤتمر الدولي تحت عنوان "الإمام الحسين (ع) امتداد لنبي العدل والرحمة (ص)" في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في إطار مساعیها الدؤوبة لنشر المعارف الإسلامية النیرة والتعریف الدقیق بالثورة الحسینیة وواقعة عاشوراء وأهدافها الرامیة لمقارعة الظلم والاستبداد، قررت «مؤسسة عاشوراء الدولیة» - وبمناسبة ذکری مرور ألف وخمسمائة عام علی مولد النبي الأعظم (صلی الله علیه وآله) - إقامة مؤتمر دولي تحت عنوان "الإمام الحسين (عليه السلام) امتدادٌ لنبي العدل والرحمة (صلى الله عليه وآله)" في العراق، وذلك بالتعاون مع عدد من المراکز الدینیة والعلمیة والثقافیة والنخب الفکریة والأکادیمیة.

انطلاق المؤتمر الدولي تحت عنوان "الإمام الحسين امتداد لنبي العدل والرحمة" في العراق

1447 ق – 1404 ش – 2026 م

فيمكن للكتّاب والباحثين والدعاة والناشطين الراغبين بالمشاركة في هذا المؤتمر إرسال مقالاتهم وكتاباتهم إلى أمانته حول المواضیع المقترحة هنا، کما یمکن لهم التألیف حول کل موضوع یرتبط بهذه المحاور.

1. التاریخ والسیرة

- الإمام الحسین (علیه السلام) ورسالة النبي الآعظم(ص)

- الإمام الحسین (علیه السلام ) في سیرة الرسول الأعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) من مصادر أهل السنة والجماعة

- الإمام الحسین (علیه السلام) في سیرة الرسول الأعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) من خلال المصادر الشیعیة

- الإمام الحسین (علیه السلام) وعاشوراء من وجهة نظر الطرق المحبة لأهل البیت(علیهم السلام).

- أثر ثورة عاشوراء فى الحفاظ على دین وسنة النبي(صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم)

- طلب الشهادة في مقارعة الظلم والاستكبار في سيرة النبي (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) والامام الحسين (علیه السلام)

- الرحمة والعدل في مدرسة النبي (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) والإمام الحسين(علیه السلام)

- العفو والصفح في مدرسة النبي (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) والإمام الحسين(علیه السلام)

- المرأه في مدرسة النبي (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) والإمام الحسين(علیه السلام )

- السیدة زینب الکبری(س) و«بُيوتٍ أذِنَ اللهُ أنْ تُرفَعَ وَيُذكَرَ فِيهَا اسْمُه»

- المُثل الأخلاقیة العلیا في مدرسة النبي (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) والإمام الحسين(علیه السلام)

2. التفسیر والکلام والفقه

- النبي الأعظم(ص) والإمام الحسین(ع) في القرآن الکریم

- القيادة الإلهية في مسار النبوة والإمامة

- من النبوة إلی الإمامة؛ وحدة الهدف وتعدد الرسائل

- العدالة الاجتماعية من منظور النبي (ص) والإمام الحسين (ع)

- مشروعیة إقامة مراسم العزاء والحداد علی الإمام الحسين(علیه السلام ) في فقه أهل السنة والجماعة

- نظرة نقدیة في آراء المستشرقین حول الامام الحسین(علیه السلام) ونهضة عاشوراء

- دراسة الشبهات المثارة حول نهضة عاشوراء والردّ علیها

٣. الحوار بين الأديان

- المفاهيم المشتركة بين مدرسة عاشوراء وتعالیم الأديان

- النبي محمد(ص) والإمام الحسين(ع) ونضالهما من أجل الحرية والعدالة من منظور النخب غير المسلمة

- النبي الأعظم(ص) والإمام الحسين(ع) في العهدين

4. الدراسات والتقارير الميدانية

- توثيق تجارب غير شيعية في مسيرة الأربعين

- التعريف بمراكز الشعائر الحسینیة والإحیاء العاشورائي في أنحاء العالم

- إعداد تقارير وتوثيق لمآتم غير شيعية وغير المسلمین على الإمام الحسين(ع) في البلدان المختلفة

- أسالیب إيصال ونقل مفاهیم عاشوراء إلى أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة

- أسالیب إيصال ونقل مفاهیم عاشوراء إلى غير المسلمين.

- دراسة حياة وأعمال المحققین والکتاب من غير المسلمين حول الإمام الحسین(ع) و نهضة عاشوراء

ملاحظات:

- يُسمح بكتابة المقالات والتقاریر بجميع اللغات الأكثر انتشاراً.

- تُرسل المقالات والتقاریر بصيغة word إلى البريد الإلكتروني أو رقم واتساب لمؤسسة عاشوراء المذكور أدناه.

- آخر موعد لتقديم الأعمال هو ٣٠ جمادی الثانیة ١٤٤٧ هـ. (2025-12-21)

- سيُعقد المؤتمر في بغداد خلال ذكرى مولد الإمام الحسين (عليه السلام) (شعبان ١٤47 هـ.).

- سيتم دعوة أصحاب المقالات والتقارير المختارة للمشاركة في المؤتمر في العراق.

للتواصل مع المؤتمر:

البريد الإلكتروني: info@ashura-i-f.com

رقم واتساب: ٩١٢١٥١٢٢٦٣-٠٠٩٨

