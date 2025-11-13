القضاء يدعو الأحزاب الفائزة للاسراع بتشكيل البرلمان والحكومة الجديدة





وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الى الاسراع بإجراء الحوارات لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبارك المجلس في بيان : "للسيدات والسادة والأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب وتمنى لهم النجاح في عملهم القادم كذلك تمنى لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة النجاح والفوز في الدورة القادمة".

ودعا المجلس في بيانه، "الأحزاب السياسية الفائزة الى سرعة اجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية".

وامس الاربعاء، أعلنت المفوضية، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في عموم البلاد، مؤكدة أن عمليات العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للنتائج الإلكترونية بنسبة 99.93 بالمئة.

