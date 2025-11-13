العتبة الحسينية تستضيف وفداً قرآنياً من لبنان يضمّ ثلاثين حافظاً وحافظة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استضاف مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة وفداً قرآنياً من لبنان ضمّ ثلاثين حافظاً وحافظة للقرآن الكريم، بهدف الاطلاع على تجربة المركز في تحفيظ القرآن الكريم والأساليب الحديثة، وتعزيز التعاون في تطوير البرامج القرآنية.

وقال معاون مدير مركز التبليغ القرآني الدولي المقرئ الشيخ علي الطائي: "إن الزيارة تأتي ضمن مشروع التعاون المشترك مع المؤسسات القرآنية في لبنان، للاطلاع على منهج المركز المعتمد في حفظ القرآن الكريم وطرائق المراجعة"، مشيراً إلى أن: "الوفد شارك في جلسات تدريبية تهدف إلى نقل الخبرات التطبيقية وتبادل التجارب في مجال إعداد الحفاظ وتأهيلهم".

وأضاف الطائي أن: "الوفد اللبناني اجتمع مع مستشار أمين عام العتبة الحسينية للشؤون القرآنية الشيخ حسن المنصوري، الذي استعرض تجربة العتبة الحسينية في انطلاق مشاريعها القرآنية، مبيناً أنها كانت أولى العتبات التي تبنت مشروع الحفظ الشامل للقرآن الكريم، وأن انطلاقتها بدأت كتجربة محدودة تحولت بعد نجاحها إلى مشروع وطني شامل أسهم في تخريج المئات من الحفاظ داخل العراق وخارجه".

وأشار المنصوري خلال اللقاء إلى أهمية تصحيح النية في الحفظ وربط العمل القرآني بالرسالة الإيمانية، مع بيان آفاق المستقبل للحافظ ودوره في خدمة المجتمع عبر حفظ القرآن الكريم.

هذا وتضمّن برنامج الزيارة إقامة ندوة علمية قدّمها مدير المركز الأستاذ منتظر المنصوري تناولت أساليب التحفيظ وطرائق المراجعة الناجحة، إضافة إلى بحث أبرز المعوقات التي تواجه الحفاظ وسبل تجاوزها، بمشاركة ثلة من المواهب القرآنية في المركز.

