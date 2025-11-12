العتبة الحسينية تباشر بإعداد التصاميم والمخططات الخاصة بمشروع مدينة طبية متكاملة في الديوانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باشر قسم المشاريع الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة بإعداد التصاميم والمخططات الخاصة بمشروع المدينة الطبية المتكاملة في محافظة الديوانية، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الصحية الكبرى في البلاد، إذ يقام على مساحة تبلغ (88 دونما و13 أولك).

وأوضح أن "المدينة الطبية ستتألف من مستشفيين رئيسيين، يخصص الأول لعلاج الأمراض السرطانية، فيما سيكون الثاني مستشفى عاما يضم أقسام الولادة والجراحة والنسائية والباطنية”.

وأضاف أن “التصاميم روعي فيها الالتزام بأحدث المعايير العالمية في التخطيط الطبي، من حيث توزيع الأقسام وسعة الردهات، واعتماد أسرة مفردة مطابقة للمواصفات الدولية لضمان راحة المرضى وتعزيز إجراءات السيطرة على العدوى”.

وبين أن “المدينة الطبية ستضم أحدث أقسام التشخيص والعلاج، بما في ذلك أجهزة الأشعة المتقدمة، والمختبرات الحديثة، فضلا عن تجهيزات خاصة لعلاج الأمراض السرطانية باستخدام تقنيات عالية الدقة”.

وأشار إلى أن "المشروع سيتضمن أيضا مجموعة من المباني الخدمية والساندة تشمل سكنا مخصصا للأطباء والكوادر التمريضية، ومبنى للخدمات الكهروميكانيكية، ومصلى ومنشآت عامة متعددة، إلى جانب مساحات خضراء واسعة ومواقف سيارات كبيرة لخدمة المراجعين والكوادر".

وأكد أن "العتبة الحسينية المقدسة تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير بيئة علاجية متكاملة تسهم في تطوير واقع الخدمات الصحية في محافظة الديوانية والمحافظات المجاورة، انسجاما مع رؤيتها في دعم القطاع الصحي العراقي بالمشاريع النوعية ذات البعد الإنساني والخدمي".

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها العتبة الحسينية المقدسة للارتقاء بالقطاع الصحي في العراق، من خلال إنشاء مؤسسات طبية متطورة تسهم في تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين، وتعكس رسالتها الإنسانية في رعاية الإنسان ودعم التنمية الشاملة في البلاد.

