 تقديم محاضرة ثقافية عن تعزيز الوعي الديني والأخلاقي في النجف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظم قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، محاضرة ثقافية لعدد من الشباب في محافظة النجف الأشرف؛ بهدف تعزيز الوعي الديني والأخلاقي.

وقال مدير مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم الشيخ حارث الداحي: إنّ "المحاضرة قدمها السيد عادل الحكيم، تناول فيها أهمية بناء الشخصية الواعية، وضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم في الحياة اليومية".

وأضاف أنّ "المحاضرة تضمّنت مجموعة من التوجيهات والنصائح القيّمة إلى فئة الشباب، وحثّهم فيها على التمسك بالقيم الدينية، والابتعاد عن مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي، واستثمار طاقاتهم في ميادين العلم والعمل وخدمة المجتمع".

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة المستمرة التي يقدمها المركز في عدد من المحافظات العراقية، تعزيزًا للهوية الإيمانية لدى الشباب، وترسيخًا لقيم الوعي والبصيرة في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية الراهنة.

