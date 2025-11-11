الكنيست الصهيوني يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صوت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين .

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

وأضافت الهيئة أن الجلسة شهدت مشادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار.

وقدم التشريع حزب عوستما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.

وكان بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية.

