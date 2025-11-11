بعد لقاءه بالشرع..ترامب يقول انه يعمل مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترابه من إنهاء الإغلاق الحكومي، فيما أشار الى أنه يعمل مع "دولة الاحتلال الصهيونية" على التفاهم مع سوريا. وقال ترامب في كلمة له، "نقترب من إنهاء الإغلاق الحكومي".



والإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن القانون حول تمويل الحكومة.



وبشأن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، زعم ترامب، "أنا على وفاق مع الرئيس السوري"، وأضاف "نعمل مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا".



الى ذلك، لفت ترامب الى أنه "ستكون هناك كارثة اقتصادية إذا خسرنا قضية الرسوم الجمركية في المحكمة العليا".

