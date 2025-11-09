تعیین حسن صدرائي عارف أمين القسم الدولي لمهرجان رواية القصص للعام الثاني على التوالي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عيّن فرهاد فلاح رئيس مهرجان رواية القصص ومدير القسم الثقافي لمركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئين، حسن صدرائي عارف أمينا للقسم الدولي للدورة السابعة والعشرين للعام الثاني على التوالي، وذلك نظرا إلى علمه، وقدراته، وخبراته القيمة.

وفي هذا الحكم، تم التأكيد على استخدام جميع القدرات والقابليات والتواصلات لتعميم رواية القصص كنهج رئيسي للدورة السابعة والعشرين من المهرجان، وإنشاء تواصل فعال لجذب رواة القصص على المستوى الدولي، وتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة لإقامة القسم الدولي للمهرجان، وتفعيل المناطق غير المرتبطة بالمهرجان، والمتابعة والإجراء من أجل انعقاد الأقسام التنافسية وورش العمل التعليمية في المجال الدولي، حيث تعد هذه الأمور هي أهم مهام أمين القسم الدولي.

والجدير بالذكر، إنّ صدرائي عارف هو خريج إدارة الإعلام ويجيد لغتي الإنجليزية والعربية، وفضلا عن تواصله مع الشخصيات الدينية والثفافية ومحورالمقاومة، ومع الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، فهو أيضا كان رئيس تحرير وكالة أنباء الحوزة، وأمين لجنة الإعلام في منظمة الشباب لحقوق الإنسان، وأّمّا في الوقت الراهن فإنه يشغل مدير ومسؤول وكالة أبنا، حيث تنشط هذه الوكالة الآن بـ 27 لغة على المستوى الدولي.

ويذكر، تنطلق فعاليات مهرجان رواية القصص الدولي لمركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئين في نسخته السابعة والعشرين في خريف 1404 هـ.ش الموافق 2025 م وعلى مستوى محافظات إيران والمستوى الإقليمية وتحت عنوان "تعميم رواية القصص" وتحت شعار "انظر إلى العالم بقصص الأطفال"، وختام المهرجان سينعقد في أصفهان شهر بهمن بحسب التقويم الهجري الشمسي (الشهر الثاني لسنة 2026م).

..........

انتهى/ 278