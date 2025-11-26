 إقامة مهرجان الصديقة الطاهرة (عليها السلام) في جامعة بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت العتبة العباسية المقدسة مهرجان الصديقة الطاهرة (عليها السلام) الثقافي السنوي العاشر في جامعة بغداد.

ونظّم المهرجان قسم العلاقات العامة في العتبة المقدسة، بالتعاون مع جامعة بغداد، ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني؛ إحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وقال مسؤول وفد العتبة المقدسة ومعاون رئيس قسم الشؤون الدينية الشيخ عادل الوكيل: إنّ "المهرجان أُقيم بتوجيه من المتولّي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي، وتزامنًا مع ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".

وأضاف أنّ "المهرجان تضمّن تكريم الطالبات المرتديات للعباءة العراقية داخل الحرم الجامعي؛ بهدف تشجيعهن على ارتداء العباءة لتكون مصداقًا لعفّة السيدة الزهراء (عليها السلام) وإحياءً لسيرة حياتها".

من جانبه قال مسؤول وحدة النشاطات الجامعية في قسم العلاقات العامّة السيد مصطفى فلاح عرسان: إنّ "المهرجان استُهلّ بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حيدر البزوني، وكلمة لجامعة بغداد ألقاها المساعد الإداري الدكتور رغد عبد الرزاق الهاشمي، إلى جانب محاضرة ثقافية للشيخ زمان الحسناوي، وفقرة شعرية للشاعر محمد الفاطمي".

وأضاف أنّ "المهرجان اختُتم بتكريم 1500 طالبة لتشجيعهن على ارتداء العباءة العراقية" مشيرًا إلى أنّ "المهرجان شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الطالبات".

وعمل على تجهيز العباءات معمل السيدة آمنة للخياطة التابع لمجمّع العفاف النسوي للتسوّق في العتبة العباسية المقدسة.

